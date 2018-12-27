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أخبار العالم

روسيا: بشار الأسد قادر على الفوز في انتخابات الرئاسة التالية

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:12 م
ميخائيل بوغدانوف
ميخائيل بوغدانوف
أ ش أ
قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف إن الرئيس السوري بشار الأسد قادر على الفوز بانتخابات بلاده التالية.

وأضاف بوجدانوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الأسد يحظى بشعبية كافية، ولو لم يكن كذلك لكانت نتائج السنوات الأخيرة مغايرة.

وردا على سؤال حول إمكانية أن يفوز الأسد في انتخابات الرئاسة، قال بوجدانوف "بالطبع أعتقد أن ذلك ممكن".

ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا عام 2021، وفاز الأسد في السباق الرئاسي السابق عام 2014 بنسبة 88.7 بالمئة من الناخبين، حسب المعطيات الرسمية.

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