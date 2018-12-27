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رياضة

فوز واحد يفصل ليفربول عن تحقيق العلامة الكاملة في شهر واحد

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:15 م
صدى البلد
أحمد هاني
الانتصارات العنوان الأبرز لنادى ليفربول الإنجليزى هذا الموسم وبالتحديد هذا الشهر.

واصل الريدز الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح تفوقه فى المباريات التى خاضها خلال شهر ديسمبر الجارى، حيث استطاع الفوز فى 6 مباريات متتالية فى الدورى الإنجليزى ليتصدر ترتيب الدورى الإنجليزى، ويحجز مقعده فى دور الـ 16 لمسابقة دورى أبطال أوروبا.

ويتبقى لليفربول مباراة واحدة أمام نادى أرسنال، يوم السبت المقبل، وإذا استطاع الفوز فيها، سيتمكن من تحقيق العلامة الكاملة خلال شهر ديسمبر، بالإضافة إلى تعزيز موقفه فى صدارة الدورى الإنجليزى.

ويحتل ليفربول المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة متفوقًا على توتنهام صاحب المركز الثاني بـ 6 نقاط.

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