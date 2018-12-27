عدم استقرار فى حالة الطقس وهطول أمطار اليوم وغدًا ..فيديو

قال الإعلامى تامر أمين، إن مصر تمر بحالة من عدم الاستقرار فى الأوضاع الجوية وكشف ان هناك انخفاضا فى درجات الحرارة، موضحا ان الاجواء فى مصر تشبه الأجواء فى الدول الأوروبية.



وأضاف أمين، خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أنه لاحظ أن درجة الحرارة فى السيارة الخاصة به أثناء السير فى الشوارع منذ قليل "13".



وتساءل تامر أمين« ليه البيوت درجة الحرارة فيها بتكون أقل من درجة الحرارة بالشوارع» .



وكشف تامر أن البلاد من المتوقع ان تتعرض لهطول أمطار اليوم وغدا وذلك وفقًا لما قاله الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية.