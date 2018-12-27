ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عدم استقرار فى حالة الطقس وهطول أمطار اليوم وغدًا ..فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:23 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الإعلامى تامر أمين، إن مصر تمر بحالة من عدم الاستقرار فى الأوضاع الجوية وكشف ان هناك انخفاضا فى درجات الحرارة، موضحا ان الاجواء فى مصر تشبه الأجواء فى الدول الأوروبية.

وأضاف أمين، خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أنه لاحظ أن درجة الحرارة فى السيارة الخاصة به أثناء السير فى الشوارع منذ قليل "13".

وتساءل تامر أمين« ليه البيوت درجة الحرارة فيها بتكون أقل من درجة الحرارة بالشوارع» .

وكشف تامر أن البلاد من المتوقع ان تتعرض لهطول أمطار اليوم وغدا وذلك وفقًا لما قاله الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية.

ترشيحاتنا

عمرو مصطفى لـ تركي آل الشيخ: ‏ألف مبروك

عمرو أديب يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ عقب إعفائه من منصبه

ولي العهد السعودي بالشورت خلال عطلته الشتوية.. صور

أول تعليق من الجبير بعد مغادرته منصب وزير الخارجية السعودية

هربا من برودة الجو للموت.. مصرع ربة منزل ونجلها اختناقا بغاز ثانى أكسيد الكربون أثناء تدفئتهما

إعفاء تركي آل شيخ من منصبه

قرارات هامة لمجلس إدارة الأهلي في اجتماع اليوم

أمينة الباجوري: السكر الدايت كارثي وغير فعال فى التخسيس.. فيديو

خالد الجندى: القرآن جعل قرار النكاح من سيطرة المرأة.. فيديو

شاهد .. عقار طبي جديد يُغنى مرضى السكر عن الأنسولين

الأهلى على رأس التصنيف الأول قبل قرعة دورى أبطال أفريقيا

أول جلسة تصوير لـ نانسي عجرم في حملها الثالث

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرينة الرئيس السيسي تزور مشروع الصوب الزراعية بالعاشر.. صور

بعد 19 عاما.. الأمل يعود لـ جون عقب معاناته من إلتواء بالعمود الفقري.. صور

أول جلسة تصوير لـ نانسي عجرم في حملها الثالث

المسابقات تعلن جدول الجولة الـ 19 و20 فى الدورى وتتجاهل قمة الأهلي والزمالك

من احتجاجات غزة إلى القنصلية السعودية بإسطنبول.. أبرز صور 2018

فيديو

عدم استقرار فى حالة الطقس وهطول أمطار اليوم وغدًا ..فيديو
فيديوجراف.. تفاصيل القرارات الملكية وتعديل الحكومة السعودية
أمينة الباجوري: السكر الدايت كارثي وغير فعال فى التخسيس.. فيديو
القابضة للمياه: العدادات مسبقة الدفع حماية للمواطن.. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر صحفى للمتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟