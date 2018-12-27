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برلمان

أمانة المؤتمر بالوادى الجديد تطرح خطة الحزب على أمناء اللجان

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:45 م
صدى البلد
أسامة علي
عقدت أمانة حزب المؤتمر بالوادى الجديد اجتماعا برئاسة، قدرى بركة الأمين العام بالمحافظة والمهندس مجدي العراقي أمين مركز الخارجة لعرض ما تم مناقشته مع الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر وقيادات الحزب فى القاهرة، على أمناء اللجان لما سيتم عمله بالمرحلة القادمة بالأمانة.

كما اجتمعت أمانة المرأة وأمانة النقابات والمعارض للحزب لعمل معارض من منتجات الوادي الجديد البيئية وعمل معرض بالقاهرة وتوزيع ملابس للمحتاجين ومساعدة الفتيات المتعثرات في الزواج ومساعدة الأرامل والمطلقات.

كان الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر قرر تعيين أحمد ربيع على رئيسا لمجلس أمناء محافظة الوادى الجديد وأمينا عاما لمجلس أمناء محافظة الفيوم ليكون مسئولا عن مباشرة أعماله فى ضوء لائحة العمل الحزبى.
أمانة المؤتمر بالوادى الجديد تطرح خطة الحزب على أمناء اللجان
أمانة المؤتمر بالوادى الجديد تطرح خطة الحزب على أمناء اللجان

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