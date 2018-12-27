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أخبار العالم

تركيا تفرض إتاوة على السياح الأجانب من أجل الأمن بداية من يناير

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:26 م
أرشيفية
أرشيفية
شريف سيد
توقعت وسائل الإعلام التركية دخول قرار فرض "ضريبة أمنية" على السياح الأجانب حيز التنفيذ بداية من يناير المقبل.

وأوضحت وسائل الإعلام أنه ابتداء من بداية يناير 2019، سيكون على السياح الأجانب أداء "ضريبة أمنية" بمبلغ 1.5 يورو للشخص الواحد، والتي سيتم تحصيلها في المطارات ومختلف مواقع العبور الحدودية.

وأشارت مصادر إلى أنه كان من المفترض في الأصل فرض ضريبة بقيمة 3 يورو للشخص الواحد، قبل أن تتراجع السلطات التركية عن القرار بطلب من رابطة وكالات السفر في تركيا.

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