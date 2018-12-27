أشرف الفيل يقدم نصيحة للأزواج الذين يكثرون تهديد زوجاتهم بالطلاق.. فيديو

قال الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامي، إن الإنسان حينما يقبل على الزواج أو الإرتباط بامرأة عليه أن يكون على علم بعظمة الزواج والحياة الجديدة وخطورة هدمها.



واستشهد "الفيل" خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، بقول الله تعالى "فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ".



ونصح الداعية الإسلامي، الأزواج الذين يقدمون على تطليق زوجاتهم مرة واثنين، أن يعلموا أن فرص استمرار الحياة صارت ضيقة وعليه أن يعلم خطورة هذا الأمر ويتحكم فى أموره ويحكم عقله فى المواقف.