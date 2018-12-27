بلطجية يقتحمون تصوير مسلسل بحر بالأسلحة البيضاء

اقتحم عدد من البلطجية لوكيشن تصوير مسلسل "بحر"، للنجم ماجد المصري أثناء قيام فريق العمل بالتصوير في منطقة شبرا منت.



وحمل البلطجية أسلحة بيضاء، مما اضطر صناع العمل إلى ايقاف التصوير حفاظا على الأرواح.



وطالب البلطجية القائمين على العمل بدفع مبلغًا ماليًا، حتى يسمحوا باستكمال التصوير، ولكن فريق الإنتاج تفاوض معهم حتى يتمكن الجميع من مغادرة المكان بشكل أمن.



مسلسل "بحر"، من بطولة ماجد المصري وفوزية محمد وأشرف زكي وعبدالرحمن أبو زهرة ودياب وحنان سليمان وثراء جبيل وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

