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فن

صناع فيلم 122 يكشفون تفاصيل غريبة أثناء تصويره

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:39 م
صدى البلد
محمد نبيـل
نشرت الصفحة الرسمية لفيلم الرعب 122 فيديو يكشف تفاصيل غريبة أثناء تصوير أحد المشاهد المهمة للنجم أحمد داوود، وذلك مع اقتراب إطلاقه في دور العرض المصرية والوطن العربي.

واضطر داوود للوقوف 14 ساعة على قدميه دون الجلوس لدقيقة واحدة حتى يظهر عليه آثار الإرهاق، ويصبح المشهد حقيقيًا تمامًا، وقد تم نقله إلى المستشفى خوفًا عليه من أي مضاعفات نفسية، ومن المقرر إطلاق الفيلم 2 يناير بدور العرض المصرية و10 يناير بالدول العربية.

ويعتبر 122 تجربة مثيرة للمشاهدة سواء في دور العرض العادية أو بقاعات 4DX، فقد تم الاهتمام بكافة التفاصيل الإنتاجية التي تجعلك تشعر وكأنك في فيلم رعب عربي بإنتاج أمريكي، وتعيش كل المشاهد المرعبة وكأنها تحدث بجوارك.

الفيلم هو الأول عربيًا بتكنولوجيا 4Dx، وتدور أحداثه في إطار قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهما ظروف الحياة إلى الدخول في عالم من العمليات المشبوهة، ولكنهما يصابا بحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليبدءا في مواجهة أسوأ كابوس في حياتهم.

122 هو أول فيلم مصري من إخراج ياسر الياسري، ويضم العديد من النجوم من بينهم طارق لطفي، أحمد داوود، أمينة خليل وأحمد الفيشاوي، بجانب محمد ممدوح ومحمد لطفي كضيفي شرف، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، تصوير أحمد كردوس، ديكور أحمد فايز، مونتاج عمرو عاكف منتج فني محمد نصار ومخرج منفذ محمد الطحاوي، وقام سيف عريبي بتأليف موسيقى الفيلم.

سيف عريبي هو مؤلف موسيقي بجوار تأسيسه لشركة مقام للإنتاج الفني التي قدمت فيلمي الإثارة والأكشن الناجحين الهرم الرابع ثم القرد بيتكلم، وتصدّر الفيلمان شباك التذاكر المصري خلال عرضهما بموسم عطلة منتصف العام الدراسي في عامي 2016 و2017.

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