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أخبار البلد

مطار القاهرة يستقبل 2521 معتمرا عائدين من الأراضي المقدسة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:26 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم، الخميس، 2521 معتمرا، قادمين من المملكة العربية السعودية بعد أداء مناسك العمرة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن المطار استقبل 13 رحلة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، وذلك بواقع 8 رحلات قادمة من مدينة جدة على متنها 1761 راكبا، فيما وصل 760 معتمرا من المدينة على متن 5 رحلات أخرى.

وأكدت المصادر أنه يتم تقديم جميع التسهيلات لإنهاء إجراءات وصول المعتمرين وتوفير جميع سبل الراحة داخل الصالة الموسمية والأماكن المخصصة للمستقبلين من أسر المعتمرين، بناءًا على توجيهات الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، واللواء أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات.

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