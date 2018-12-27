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رياضة

رئيس الأهلي يحتفي بفرق السلة بعد الفوز ببطولة الدورى

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:28 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي علي الإحتفاء مع فريقي كرة السلة « رجال وسيدات»، والمرتبط «ناشئين وناشئات» بقاعة فكري أباظة، بمقر النادي بالجزيرة؛ لتهنئتهم بالفوز بدوري المرتبط وتحفيزهم لمواصلة الانتصارات والتتويج بالألقاب على الصعيدين المحلي والقاري.

والتقي رئيس النادي مع فرق السلة بعدما حصد كل منهم لقب دوري المرتبط للمحترفين والمحترفات خلال الأيام الماضية بعد أداء مميز للغاية.

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