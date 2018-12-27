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رياضة

انطلاق البطولة العربية والإفريقية لكرة السرعة بمشاركة 13 دولة.. صور

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:41 م
افتتاح البطولة العربية
افتتاح البطولة العربية لكرة السرعة
يسري غازي
انطلقت مساء الْيَوْمَ الخميس البطولة العربية السابعة والإفريقية الثالثة لكرة السرعة، والتي تستمر حتى 30 ديسمبر الجاري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وكانت المنتخبات المشاركة في البطولة وصلت على مدار يومي 25 و26 من الشهر الجاري، ودخلت معسكرات تدريبية مكثفة بالصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض رياضية امتزجت بالفلكور المصري وسط حالة من الحماس اتسمت بها جميع المنتخبات المشاركة.

ويشارك في البطولة 13 دولة عربية وأفريقية هي (المنتخبات المشاركة في البطولة: الجزائر - تونس - ليبيا - السودان - الكاميرون - جزر القمر - ساحل العاج - نيجيريا - الصومال - البحرين - لبنان - الأردن - مصر).

ومن المقرر أن تقام جميع منافسات البطولة العربية السابعة والإفريقية الثالثة لكرة السرعة على الصالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.
انطلاق البطولة العربية والإفريقية لكرة السرعة بمشاركة 13 دولة.. صور
انطلاق البطولة العربية والإفريقية لكرة السرعة بمشاركة 13 دولة.. صور
انطلاق البطولة العربية والإفريقية لكرة السرعة بمشاركة 13 دولة.. صور
انطلاق البطولة العربية والإفريقية لكرة السرعة بمشاركة 13 دولة.. صور
انطلاق البطولة العربية والإفريقية لكرة السرعة بمشاركة 13 دولة.. صور
انطلاق البطولة العربية والإفريقية لكرة السرعة بمشاركة 13 دولة.. صور
انطلاق البطولة العربية والإفريقية لكرة السرعة بمشاركة 13 دولة.. صور

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