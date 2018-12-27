ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

رمضان عبدالرازق يحذر الرجال من الطلاق.. فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:39 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إن الزوج الذي يطلق زوجته ثلاث مرات يكون متعمدا ومستخفا بكلام الله وشرعه.

واستشهد "عبد الرازق" خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذا الزوج عاقبه الشرع الحنيف بعدم استحقاق الرجوع إلى زوجته مرة أخرى، إلا بعد أن تتزوج هى من رجل آخر زواجا شرعيا صحيحا وتطلق منه ومن ثم تعود إلى زوجها الاول.

وأشار إلى أن هذا العقاب يكون بمثابة القرصة الشديدة، قائلا "هيتقرص قرصة تطلع بالدم".

ترشيحاتنا

المسابقات تعلن جدول الجولة الـ 19 و20 فى الدورى وتتجاهل قمة الأهلي والزمالك

القابضة للمياه: العدادات مسبقة الدفع حماية للمواطن.. فيديو

لوفرين يرد على سخرية محمد صلاح .. صور

رسالة من الحضري لباهر محمدي بعد عرضه للبيع ..صور

هربا من برودة الجو للموت.. مصرع ربة منزل ونجلها اختناقا بغاز ثانى أكسيد الكربون أثناء تدفئتهما

موهبة فلسطينية فى القاهرة للتعاقد مع أحد أندية الدوري المصري..فيديو

نادر شوقي يكشف حقيقة انضمام عماد متعب إلى الجونة

أمينة الباجوري: السكر الدايت كارثي وغير فعال فى التخسيس.. فيديو

رسميا .. أحمد عفيفي يعلن انتهاء تعاقده مع قناة بيراميدز

الشرطة المغربية تضبط العقل المدبر لجريمة ذبح السائحتين

رسميًا.. الأهلي يضم رمضان صبحي من هدرسفيلد لمدة 6 شهور

كل ما تريد أن تعرفه عن هيئة الترفيه السعودية عقب تولي آل شيخ رئاستها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

115 صورة تحكي قصة 115 سنة من عمر المتحف الإسلامي

انطلاق البطولة العربية والإفريقية لكرة السرعة بمشاركة 13 دولة.. صور

قرينة الرئيس السيسي تزور مشروع الصوب الزراعية بالعاشر.. صور

بعد 19 عاما.. الأمل يعود لـ جون عقب معاناته من إلتواء بالعمود الفقري.. صور

أول جلسة تصوير لـ نانسي عجرم في حملها الثالث

فيديو

عدم استقرار فى حالة الطقس وهطول أمطار اليوم وغدًا ..فيديو
فيديوجراف.. تفاصيل القرارات الملكية وتعديل الحكومة السعودية
أمينة الباجوري: السكر الدايت كارثي وغير فعال فى التخسيس.. فيديو
القابضة للمياه: العدادات مسبقة الدفع حماية للمواطن.. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر صحفى للمتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟