رمضان عبدالرازق يحذر الرجال من الطلاق.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إن الزوج الذي يطلق زوجته ثلاث مرات يكون متعمدا ومستخفا بكلام الله وشرعه.



واستشهد "عبد الرازق" خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذا الزوج عاقبه الشرع الحنيف بعدم استحقاق الرجوع إلى زوجته مرة أخرى، إلا بعد أن تتزوج هى من رجل آخر زواجا شرعيا صحيحا وتطلق منه ومن ثم تعود إلى زوجها الاول.



وأشار إلى أن هذا العقاب يكون بمثابة القرصة الشديدة، قائلا "هيتقرص قرصة تطلع بالدم".

