ترامب يكشف سرا للجيش الأمريكي بالعراق عبر تويتر

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن طريق الخطأ، عبر حسابه بموقع تويتر سرا للجيش الأمريكي ألا وهو موقع فرقة عسكرية في العراق.



وكان ترامب قام بزيارة مفاجئة للعراق زار خلالها قاعدة الأسد الجوية، غرب العراق، لتهنئة العسكريين الأمريكيين بمناسبة احتفالات عيد الميلاد.



وعادةً ما يكون مكان وجود القوات الخاصة الأمريكية سرا ولا يتم تصويرهم أثناء وجودهم خلال قيامهم بمهامهم، ولكن ترامب الذي كان يستعرض عبر حسابه بتويتر فيديو وهو يصافح الجنود كشف هُويتهم.



يذكر أن القانون يمنح الرئيس الأمريكي السلطة في الكشف عن أي أسرار ولكن مراقبين انتقدوا قيام ترامب بمثل هذا التصرف لأنه يعتبر خرقا أمنيا يعرض أرواح الجنود للخطر.

