ختامها مسك .. مصر تنافس على استضافة الكان .. 2018 عام إنجازات وانكسارات اتحاد الكرة

أزمة بين محمد صلاح ورعاة اتحاد الكرة

خروج الفراعنة الكبار من الدور الأول لنهائيات مونديال روسيا

خافيير أجيري مدربا لمنتخب مصر الأول

منتخب مصر الوطنى يتأهل إلى نهائيات كان 2019

فوز شوبير ودينا الرفاعى فى انتخابات الجبلاية التكميلية

منتخب الصالات يحقق برونزية أولمبياد الشباب فى الأرجنتين

مصر فى المونديال بعد غياب 28 عاما



أزمة شديدة بين صلاح واتحاد الكرة والرعاة

الفراعنة الكبار خارج كأس العالم بعد الخسارة فى الدور الأول



خافيير أجيري مديرا فنيا للفراعنة الكبار

تأهل مصر برفقة تونس إلى كان 2019



شوقى غريب مدربا للمنتخب الأوليمبي وصدقى وربيع ياسين للشباب والناشئين



فراعنة الصالات يحقق برونزية أولمبياد الأرجنتين للشباب

فوز شوبير ودينا الرفاعى فى انتخابات الجبلاية التكميلية

مصر تنافس على استضافة كان 2019

شهد عام 2018 العديد من الإنجازات والانكسارات للكرة المصرية تحت قيادة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى ابوريدة. ورغم تأهل الفراعنة الكبار بعدما قاده محمد صلاح الى نهائيات مونديال روسيا إلا أن المنتخب فشل فى تحقيق انتصار وحيد فى مبارياته الثلاث. ولم يرتضِ المسئولون فى الجبلاية ووزارة الشباب والرياضة انقضاء العام الجارى دون وضع بصمة يذكرها التاريخ وجاء ختامها مسك بعدما تقدم المسئولون بطلب لاستضافة منافسات أمم افريقيا الكان 2019.تأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2018 بروسيا عقب فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف أحرزهما محمد صلاح فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد برج العرب فى الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.جاء تأهل المنتخب عقب احتلاله قمة المجموعة الخامسة بعد مرور خمس جولات من فعاليات المجموعة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات على الكونغو ذهابًا وعودة "2-1 و1-0" وعلى غانا 2-0 وعلى أوغندا 1-0 بينما لقى هزيمة واحدة أمام أوغندا بهدف نظيف وتعادل فى الجولة الأخيرة مع غانا بهدف لكل منهما.فجر محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، أزمة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعدما شن اللاعب هجوما على مجلس الجبلاية أمس الأحد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مؤكدا أنهم يتجاهلون رسائله ووكيل أعماله لحل أزمات تضارب الحقوق التسويقية.وكتب صلاح: "الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشكلات لاعبيه حتى يوفروا لهم الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي.. لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!".وجاءت بداية أزمات صلاح والجبلاية في شهر أبريل الماضي، بعد الإعلان عن طائرة المنتخب الوطني التي تقل بعثة الفراعنة لمونديال روسيا الأخير، والتي شهدت تواجد صورة كبيرة للاعب بمفرده على الطائرة، وهو ما أثار حفيظة اللاعب ووكيله بسبب استغلال صورته دون إذنه، وهو ما دفع وكيله رامي عباس للمطالبة بضرورة الرجوع إليه فيما يخص أي صور دعائية أو إعلانية له.وخلال مشاركات مصر في كأس العالم، تسبب اتحاد الكرة في أزمة كبيرة للفرعون بعدما لقائه مع رئيس الشيشان رمضان قاديروف، ليتم مهاجمة اللاعب من الصحف العالمية خاصة أن قاديروف متهم بأنه ضد حقوق الإنسان، وهو ما دفع البعض للتأكيد أن اتحاد الكرة استغل اللاعب سياسيا، وهو ما أغضب اللاعب الذي هدد بالاعتزال الدولي.إحدى الأزمات كانت بعد تصوير إعلان تلفزيوني لإحدى شركات الاتصالات المتعاقد معها، والمنافسة للشركة الراعية للمنتخب، وجاء ظهور اللاعب بقميص الفراعنة ليفجر أزمة كبيرة، حيث طالبت شركة بريزنتيشن بعدم ظهور اللاعب بقميص المنتخب في إعلان لشركة منافسة للشركات الراعية، ليتم قص الجزء الخاص بقميص المنتخب من الإعلان.بدوره اتفق المهندس هاني أبوريدة رئيس الجبلاية مع وزير الرياضة خالد عبدالعزيز على عقد اجتماع مع الشركة الراعية للوصول الي حلول معها بحيث يتم حماية محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر من أي أضرار مالية قد تحدث له نتيجة لاستخدام صوره في إعلانات محلية تم الاتفاق عليها بدون معرفته أو معرفة وكيله وأنه ستتم إزالة صورته المنفردة من طائرة المنتخب المصري ووضع صورة جماعية للمنتخب المصري مع إبعاد صورة صلاح عن الشركة الراعية للمنتخب والمختلفة مع راعي صلاح، وأن يتم قصر استخدام الصور علي الأيام التي يتم فيها تجمع المنتخب فقط وليس طوال العام خاصة أن الصور التي تستخدم عليها شعار المنتخب فقط وليس مجرد صور عادية خاصة أن الشركة باعت صورا لصلاح لإحدى الشركات اثناء معسكر سويسرا الأخير وسيتم الاتصال مع محمد صلاح لمعرفة مطالبه التي سيتم تنفيذها كاملة حرصا علي عدم الإضرار به والحفاظ على علاقته مع الاتحاد بصورة جيدة خوفا من غضب الجماهير.شارك الفراعنة الكبار بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر فى نهائيات مونديال روسيا وخرج من الدور الأول على غرار ما حدث فى كأس العالم عام 1934 و1990.وتلقى منتخب مصر الأول خسارة بشرف أمام نظيره منتخب أوروجواى بهدف وحيد ثم تعرض للسقوط أمام منتخب الدب الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واختتم لقاءاته بالهزيمة أمام المنتخب السعودى الشقيق بهدفين مقابل هدف.نجح مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى ابوريدة فى التعاقد مع المكسيسكي خافيير أجيري لقيادة منتخب مصر الأول خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر.بموجب العقود المبرمة بين مدرب الفراعنة الكبار ومجلس إدارة الجبلاية يحصل الخواجة المكسيكى على 120 ألف دولار شهريًا على أن يضم 2 مساعدين أجانب فى جهازه المعاون لمدة 4 سنوات.صعد منتخب مصر الأول لكرة القدم رسميًا، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، إلى كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد احتلاله المركز الثانى فى المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط خلف المتصدر المنتخب التونسي برصيد 12 الذى تأهل رسميًا هو الآخر.رغم خسارته فى افتتاحية تصفيات أمم تونس بهدف وحيد نجح فى التغلب على سوازيلاند وحصد 6 نقاط وفاز على النيجر وتونس ويمتلك 12 نقطة فى رصيده على أن يتبقى له لقاء وحيد مجرد تحصيل حاصل امام النيجر فى شهر مارس المقبل.قرر اتحاد الكرة تعيين شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي استعدادا لخوض منافسات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 فى طوكيو.كما اختار حمادة صدقى مدربا لمنتخب الشباب وودع الفراعنة إبان قيادته تصفيات نهائيات أمم أفريقيا من المرحلة قبل الأخيرة بعد الهزيمة أمام السنغال بركلات الترجيح عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي.واختار أيضا مجلس الجبلاية ربيع ياسين من أجل تولى قيادة منتخب الناشئين وإعداده لخوض تصفيات بطولة أمم إفريقيا المقبلة.حقق منتخب مصر للشباب لكرة القدم للصالات، اليوم الخميس، إنجازا كبيرا بعدما حصد الميدالية البرونزية خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب، التي تقام في مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية، حيث حقق الفراعنة ريمونتادا تاريخية بالفوز على نظيره الأرجنتيني، صاحب الأرض والجمهور، بنتيجة 5-4، في المباراة التي جمعتهما لتحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية، عقب تأخره في بداية المباراة بثلاثية نظيفة.فاز الثنائي أحمد شوبير ودينا الرفاعى بالمقعدين الشاغرين فى مجلس ادارة اتحاد الكرة بعد الانتخابات التكميلية التي جرت على هامش الجمعية العمومية العادية.وحصد شوبير 146 صوتا مقابل 60 لعاصم مرشد، بينما حصدت دينا الرفاعي 117 صوتا مقابل 90 لشيماء منصور.وتم إجراء انتخابات تكميلية لاختيار عضوين بدلًا من حازم وسحر الهوارى، ويتنافس 4 مرشحين فى انتخابات اتحاد الكرة منهم 2 على مقعد الرجل وهما أحمد شوبير نجم الأهلى والمنتخب السابق، وعاصم مرشد رئيس نادى كوم حمادة، فيما شارك فى السباق الانتخابي على مقعد المرأة كل من دينا الرفاعي وشيماء منصور.تقدمت مصر للحصول على حق تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019 عقب تجريد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" الكاميرون من استضافة كان 2019 واعتذار المغرب فضلا عن موافقة الجهات المعنية في الحكومة والدولة المصرية بالمنافسة على نيل شرف التنظيم.وتتجه أنظار القارة السمراء والعالم يوم 9 يناير المقبل صوب مدينة داكار فى السنغال وانتظار إعلان الدولة المقرر أن تستضيف كان 2019 فى ظل منافسة قوية بين مصر وجنوب إفريقيا.