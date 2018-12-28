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تعليم

ورشة عمل عن المشغولات اليدوية بدار علوم القاهرة.. 28 يناير

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 04:29 ص
صدى البلد
ياسمين سامى
أكد مؤمن حسام رئيس اتحاد طلاب كلية دار العلوم بجامعة القاهرة على استعداد الاتحاد لتنظيم العديد من ورش العمل والأنشطة الطلابية بإجازة الفصل الدراسي الأول.

وأوضح مؤمن في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن اللجنة العلمية بالاتحاد تنظم ورشة عمل حول الصناعات اليدوية الصغيرة والمشغولات اليدوية

وذكر مؤمن أنه من المقرر أن تنطلق الورشة يوم الاثنين الموافق 28 يناير 2019 في تمام الساعة 11 صباحًا بمقر رعاية الشباب.

يذكر أن كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ستنظم يوما أسريا يجمع بين طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس وإدارة الكلية خلال إجازة الفصل الدراسي الأول.

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