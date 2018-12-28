استعدادًا لسموحة المصري يواصل تدريباته بمعسكره المغلق ببرج العرب

واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته بمعسكره المغلق بأحد فنادق برج العرب وذلك استعدادًا لمباراته المؤجلة من الجولة التاسعة والتي تجمعه بنظيره سموحة وهي المباراة المقرر إقامتها في السابعة مساء الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.



وخلال المران الذي استمر لما يقرب من ساعتين واصل المدير الفني للفريق الكابتن إيهاب جلال التركيز على النواحي الخططية الملائمة لملاقاة فريق سموحة.



وشهد المران تألق نجم دفاع الفريق اللاعب إسلام أبو سليمة الذي قرر الجهاز الفني ضمه للمعسكر بهدف تجهيزه للمشاركة في المباريات الرسمية اعتبارًا من شهر يناير المقبل حال قيده في قائمة الفريق.

