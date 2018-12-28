ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

فحص ٢٥٠٠ مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية بالخياطة بدمياط

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:00 ص
فحص ٢٥٠٠ مواطن خلال
فحص ٢٥٠٠ مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية بالخياطة بدمياط
زينب الزغبي
أعلنت مديرية الصحة بدمياط، في بيان صادر عنها عن توقيع الكشف الطبى بالمجان على ٢٥٠٠ مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملةبقرية الخياطة.

شملت القافلة ١٥ عيادة متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، كما تم توزيع عددا من البطاطين مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا بالقرية.

أقيمت القافلة تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالتعاون مع حزب مستقبل وطن وذلك خلال يومى الأربعاء والخميس.

ترشيحاتنا

خبير اقتصادي يتوقع خفض أسعار الفائدة بنسب 2% أو 3% خلال 2019

توقعات برج الحوت والدلو فى العام الجديد 2019.. فيديو

بنوك المناعة.. اكتشاف ثوري للقضاء على السرطان نهائيا

شوقي يوضح الإجراءات الواجب تطبيقها في حالة إتلاف أو فقد تابلت أولى ثانوي

خبير عقاري يكشف تفاصيل إنشاء قناة مائية من البحر الأحمر حتى العاصمة الإدارية

قصة برنامج العلم والإيمان.. بدأ بـ 30 جنيها وأصبح الأشهر وتدخلت إسرائيل لإيقافه

أمينة الباجوري تنصح بريجيم التمر: يحقق نتائج مذهلة فى وقت قصير.. فيديو

سياسي سعودي يكشف لـ صدى البلد أسباب الأوامر الملكية الجديدة

أحمد حسن عن إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه: الأمور مستقرة فى بيراميدز.. فيديو

موهبة فلسطينية فى القاهرة للتعاقد مع أحد أندية الدوري المصري..فيديو

خميس صاخب جدا.. براءة صلاح والخطيب.. عودة رمضان للأهلي.. وإقالة آل الشيخ من منصبه

تعرفي على أعراض تنذر بالإصابة بالجلطة لدى النساء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصمم الأزياء محمد نور في ضيافة صدى البلد.. صور

أمينة الباجوري في ندوة صدى البلد: الغمازات الصناعية تستغرق 10 دقائق.. بلازما الشعر سمعتها سيئة في مصر.. أجهزة الليزر تحتاج لطبيب مختص.. واحذروا عروض فيسبوك..صور

وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور

115 صورة تحكي قصة 115 سنة من عمر المتحف الإسلامي

انطلاق البطولة العربية والإفريقية لكرة السرعة بمشاركة 13 دولة.. صور

فيديو

أحمد حسن: بيراميدز يحلم بلقب الكأس أو الدوري ويبحث عن صفقتين.. فيديو
أحمد حسن عن إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه: الأمور مستقرة فى بيراميدز.. فيديو
تحت شعار لا تربية ولا تعليم.. طالب يقطع شرح مدرسته بوصلة رقص فى الفصل
كيف تساعدين طفلك في الإمتحانات..5 نصائح من لايف كوتش هبة أبو الخير..فيديو
موجز البلد | السياح يحتفون بالسيسي.. قرارات ملكية جديدة بالسعودية.. وبراءة محمد صلاح والخطيب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟