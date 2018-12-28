فحص ٢٥٠٠ مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية بالخياطة بدمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، في بيان صادر عنها عن توقيع الكشف الطبى بالمجان على ٢٥٠٠ مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملةبقرية الخياطة.



شملت القافلة ١٥ عيادة متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، كما تم توزيع عددا من البطاطين مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا بالقرية.



أقيمت القافلة تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالتعاون مع حزب مستقبل وطن وذلك خلال يومى الأربعاء والخميس.

