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محافظات

صحة شمال سيناء: إعادة توزيع الفرق بنقاط الفحص بحملة فيروس سي

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:32 م
صدى البلد
احمد صالح
أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، ضرورة تقديم الجودة خلال الفحص والتحليل وإعادة توزيع الفرق العاملة بنقاط الفحص علي فيروس سي، والتعامل مع الحالات الإيجابية المترددة علي منافذ توزيع العلاج.

جاء ذلك خلال اجتماع لمديرية الصحة لمناقشة السلبيات والوقوف على أهم المستجدات بالحملة القومية للقضاء علي فيروس سي والأمراض غير السارية.

وشدد طلحة على ضرورة تدارك الأخطاء خلال المرحلة القادمة والعمل علي ضخ دماء جديدة للعمل بالفريق الصحي في مختلف نقاط الفحص.

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