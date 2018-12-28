انطلاق بطولة دوري الأقسام لكرة القدم الخماسية بالعريش

انطلقت مباريات بطولة دوري الأقسام لكرة القدم الخماسية التى ينظمها حزب مستقبل وطن بشمال سيناء بالصالة المغطاة بمدينة العريش، بحضور سالم العكش الأمين العام ويسري جاسر أمين التنظيم وأعضاء هيئة المكتب بشمال سيناء لليوم الثالث على التوالي.



أقيمت أمس الخميس مبارتان للدور قبل النهائي، وفاز فريق قسم رابع "أول المجموعة الأولي" على فريق قسم أول "ثاني المجموعة الثانية" بهدفين نظيفين دون رد.



وفاز فريق قسم ثانى "أول المجموعة الثانيه" على قسم الشيخ زويد "ثانية المجموعة الأولى" بضربات الجزاء الترجيحية.



وبهذه النتائج صعد للمباراة النهائية فريق قسم رابع وفريق قسم ثاني على أن يلعب فريق قسم أول مع قسم الشيخ زويد على المركزين الثالث والرابع.



يذكر أن المباراة النهائية ستقام يوم الأربعاء 2 يناير المقبل، بالصالة المغطاة بمدينة العريش بحضور الأمين العام وأمين التنظيم وأعضاء هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذيه والشعبية بالأقسام والمدن.