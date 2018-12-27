المؤتمر: مبادرة زوّد دخلك رسالة توعية للمواطنين بخطورة إلقاء المخلفات

ناقشت أمانة حزب المؤتمر بمحافظة المنوفية برئاسة هشام الحاج على، مساعد رئيس الحزب ورئيس مجلس الأمناء بالمحافظة مع أحمد عبد العزيز مدير مركز دعم اتخاذ القرار بالحزب، تفعيل مبادرة زود دخلك استثمر مخلفاتك لزيادة دخل المواطن والتي تستهدف ٤٠٠٠ فرصة عمل ضمن برنامج صناعة الفرص.



وأعلن حزب المؤتمر بالمنوفية أنه في إطار خطة الحزب لبناء الإنسان المصري وتغير السلوك المجتمعي عن طريق التحفيز وتفعيل المبادرة لجميع شباب المحافظة تم إطلاق المبادرة التى تهدف الي توعية المواطنين بخطورة إلقاء المخلفات وضرورة الاستفادة منها ووضع ثقافة الفصل من المنبع لتجميعها وبيعها مما يحقق عائدا للأسر ويوفر فرص عمل جديدة لشباب المحافظة.



وأوضح هشام الحاج على ان أمانة الحزب بالمحافظة ستقوم بأنشطة مختلفة تعمل علي نشر الثقافة وتوعية المواطنين بأهمية فصل المخلفات من المنبع مما يؤدي الي زيادة معدل دخل الأسر.