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رياضة

مجلس المصري يدعو لعمومية عادية اليوم

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 12:22 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
دعا مجلس إدارة النادي المصري أعضاءه العاملين ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية الحضور صباح اليوم الجمعة ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨ للنظر فى جدول الأعمال التصويت على شغل منصبين شاغرين بمجلس ادارة النادي وهما (نائب الرئيس + عضو مجلس إدارة فوق السن) لاستكمال مجلس الإدارة عن الفترة من 2021/2017 بالإضافة لإعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى للنادى عن الفترة من 2017/7/1 حتى 2018/6/30.

وتضمن جدول الأعمال عرض مشروع الموازنة للعام المالى 2018/7/1 م حتى 2019/6/30 م و الموافقة على مكافأة مراقب الحسابات بجانب عرض تقرير النشاط عن الفترة من 2017/7/1 م حتى 2018/6/30 م.

وتقرير أن يبدأ الاجتماع اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء

ولفت المجلس في بيان إلى ان يكون الاجتماع صحيحًا بحضور 1000 عضوًا من اجمالي الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية.

وأوضح بيان مجلس المصرى ان التصويت سيتم ببطاقة الرقم القومي وبطاقة العضوية للسادة الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور أجتماع الجمعية العمومية وأنه سيتم اجراء عملية التصويت بصالة النادي المصري المغطاة “صالة أكتوبر سابقًا ” من الساعة التاسعة صباحًا حتى السابعة مساء، فيما سيتم مناقشة جدول الأعمال بساحة المدرج البحري اعتبارًا من الساعة السابعة مساء ، وسيكون حضور مناقشة جدول الأعمال مقتصرًا على الأعضاء حاملي البطاقة التي سيتم تسليمها لهم من قبل ادارة النادي عند التسجيل للتصويت.

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