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رياضة

حتحوت يكشف سر تسمية برنامجه بـ الماتش على صدى البلد.. فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:42 م
الإعلامي هاني حتحوت
الإعلامي هاني حتحوت
محمد رشاد
كشف الإعلامي هاني حتحوت سر تسمية برنامجه الذي يقدمه على قناة صدى البلد باسم "الماتش" ، ومن أين جاء الاسم الذي أحدث طفرة إعلامية خلال الشهور القليلة الماضية.

وقال "حتحوت" فى ندوة "صدى البلد" :"حتى وقت توقيع العقد مع القناة لم يتم الإتفاق على إسم البرنامج حتى أن الكابتن زكريا ناصف اقترح اسما للبرنامج وهو"جول" ولكن أتى اسم برنامجي من الاجتماع الأخير الذي ضمني بصحبة كابتن زكريا ورئيسة القناة إلهام أبو الفتح مع رؤساء القطاعات وكان محددا فى النهاية ولا بد من أن نخرج من الاجتماع باسم للبرنامج".

وأضاف :" قبل الاجتماع جلست مع فريق الإعداد وخرجنا بثلاثة أسماء وكان اسم "الماتش" ليس من ضمنها ، ولكن كانت هنا معايير لاختيار اسم البرنامج منها أن يكون من كلمة واحدة وتخص الرياضة بشكل عام وليس لعبة كرة القدم فقط ، وأثناء حديثي خلال الاجتماع ذكرت اسم برنامج Match of The Day الخاص بـ جاري لينكر".

وأردف "حتحوت" : "بعدها تحدثت عن الفكرة وليس مضمون البرنامج إلى أن اقترحت اسم "الماتش" فردت رئيسة القناة بموافقتها وقالت «المعترض أمامه 10 ثوان فقط للاعتراض وإلا فهذا هو اسم البرنامج» فلم يبدِ أحد اعتراضه من الحاضرين ولا حتى كابتن زكريا ناصف ومن هنا جاء إسم برنامجي فى وقت قصير ، ومضمونه هو المباراة فى أي لعبة من الألعاب الرياضية كما هو ماتش بين المذيع والضيف.
حتحوت يكشف سر تسمية برنامجه بـ الماتش على صدى البلد.. فيديو
حتحوت يكشف سر تسمية برنامجه بـ الماتش على صدى البلد.. فيديو
حتحوت يكشف سر تسمية برنامجه بـ الماتش على صدى البلد.. فيديو
حتحوت يكشف سر تسمية برنامجه بـ الماتش على صدى البلد.. فيديو
حتحوت يكشف سر تسمية برنامجه بـ الماتش على صدى البلد.. فيديو
حتحوت يكشف سر تسمية برنامجه بـ الماتش على صدى البلد.. فيديو
حتحوت يكشف سر تسمية برنامجه بـ الماتش على صدى البلد.. فيديو
حتحوت يكشف سر تسمية برنامجه بـ الماتش على صدى البلد.. فيديو
حتحوت يكشف سر تسمية برنامجه بـ الماتش على صدى البلد.. فيديو
حتحوت يكشف سر تسمية برنامجه بـ الماتش على صدى البلد.. فيديو
حتحوت يكشف سر تسمية برنامجه بـ الماتش على صدى البلد.. فيديو
حتحوت يكشف سر تسمية برنامجه بـ الماتش على صدى البلد.. فيديو
حتحوت يكشف سر تسمية برنامجه بـ الماتش على صدى البلد.. فيديو
حتحوت يكشف سر تسمية برنامجه بـ الماتش على صدى البلد.. فيديو
حتحوت يكشف سر تسمية برنامجه بـ الماتش على صدى البلد.. فيديو

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