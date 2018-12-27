عالم نووي يكذب مزاعم دفن بعض الدول نفاياتها المشعة في مصر

كشف العالم النووي هشام ناصف، مدير تطوير أبحاث المفاعلات النووية باليابان، حقيقة دفن بعد الدول النفايات المشعة الخاصة بها في مصر.



وأكد "ناصف"، خلال لقائه ببرنامج "مصر تستطيع" والمذاع على فضائية "dmc"، أنه لا يوجد دولة تقوم بإخراج وقود محروق لوضعه في دولة أخرى، مشددًا على أن الوقود المشع عبارة عن ثروة لتصنيع السلاح، مشيرًا إلى أن جميع الدول لديها برامج لدفن نفاياتها لديها.



وأشار إلى أن العالم لا يتخلص من الطاقة النووية، موضحًا أن ألمانيا ستوقف المفاعلات الذرية خلال عام 2022، لأنها لديها فحم يكفيها نحو 400 سنة قادمة، وهى الآن تعمل على إقامة عدد كبير من محطات الفحم لإنتاج الكهرباء، منوهًا إلى أن مشروع الضبعة النووي ليس برنامجا نوويا وإنما محطة لإنتاج الكهرباء؛ ولذا لن يكون هناك أي مشكلات لمصر مع الدول المجاورة، فضلًا عن أن مصر ليس بها وحدة لتخصيب اليوارنيوم، والتى قد تسبب بعض المشاكل لها.