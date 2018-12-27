إخصائي يوضح أهمية العلاج الطبيعي في تأهيل أطفال الشلل الدماغي

أكد الدكتور محمد الشريف أخصائي العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، أهمية دور العلاج الطبيعي، لعلاج الشلل الدماغي عند الأطفال cerebral palsy، مشيرا إلى أن الشلل الدماغي ليس مرضا معينا بل هو حالة تنتج عن إصابة في المخ.



وأوضح الشريف، أن دور أخصائي العلاج الطبيعي هو دراسة حالة الطفل من خلال تقييم مستوى التوتر العضلي، وتقييم الأنماط الحركية وردود الفعل التوازنية، وتقييم القدرات الجسدية ومن ثم التعامل معها لتحسين الوضع الجسمي والقدرات الحركية الكبرى، فضلا عن استعادة مجال حركة المفصل والاحتفاظ به من خلال الحركة والتمارين، وتقييم طول العضلة وإنجاز تمرينات التمدد وحركة الألياف الطرية لتعزيز العضلة.



وأشار الشريف، إلى أنه من أدوار الأخصائي الطبيعي أيضا، تنفيذ التقويم الخاص بقوة الحركة، وتقييم التوازن والتدريب على الجلوس والوقوف والمشي، وكذلك إعطاء التمرينات الخاصة بهدف زيادة القوة والتحمل والتنسيق لمجموعة محددة من العضلات أو الجسم كله.