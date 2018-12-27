بهذه الطريقة تتخلص من رائحة الفم الكريهة

أكد الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان، عضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، أن غسل الأسنان مرتين يوميا بمعجون مضاد للبكتيريا واستخدام فرشاة مزودة بمكشطة للسان ضرور جدا وذلك للمساعدة في القضاء على رائحة الفم الكريهة.



وقال الدكتور باسم سمير إن رائحة الفم الكريهة تنجم في الغالب عن تحلل البكتيريا بالفم منتجة مركبات كبريتية كريهة الرائحة، ويقدر بأن 25% من البالغين يعانون الإحراج من رائحة الفم الكريهة وربما تصل النسبة إلى 50% مع البالغين الأكبر سنا.



وأكد الدكتور باسم، أن غسل الأسنان مرتين يوميا بمعجون أسنان يحتوي على مادة تريكلوسان وكشط سطح اللسان سيقضي على المشكلة والتريكلوسان هي مادة مضادة للبكتيريا تستخدم في علاج حب الشباب وصنع صابون اليد والمنظفات ومزيلات الروائح الكريهة.



وأشار الدكتور باسم سمير إلى أن جير الأسنان أو البلاك الذي يتراكم على الأسنان نتيجة عوامل عدة من أبرز المشاكل التي يعاني منها جميع الناس في مراحل عمرهم المختلفة، ويمثل هذا الجير الرواسب المعدنية التي تتكدس وتتراكم فوق الأسنان والطواحين بشكل كثيف.