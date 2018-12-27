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هاني حتحوت يكشف سبب خلاف إعداد برنامج الماتش بسبب أبو تريكة..فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:12 م
الإعلامي هاني حتحوت
الإعلامي هاني حتحوت
محمد رشاد
كشف الإعلامي هاني حتحوت عن الخبر الذي يخص نجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة ، والذي تسبب فى أزمة بينه وبين فريق إعداد برنامج الماتش الذي يذاع على قناة صدى البلد ما بين مؤيد أو معارض من إذاعة الخبر.

وقال "حتحوت" فى ندوة "صدى البلد" : " نشب خلاف بيني وبين فريق إعداد برنامج الماتش بسبب خبر كان يخص أسطورة الأهلي محمد أبو تريكة حول رأيه فى منصب هيثم عرابي ومحمد فضل فى القلعة الحمراء ، والذي صرح به لأحد مسئولي النادي الأهلي".

وأضاف : "كانت المعلومة بنسبة 100 % صحيحة ، لكن هنا كان التشاور بين فريق الإعداد بإذاعتها أم لا وكان رأيي تناولها ونشرها فى البرنامج ، البعض الآخر كان رأيه تأجيلها لوقت آخر لكن كان رأي الأغلبية هو نشر المعلومة، وذلك دليل على حرصنا الشديد فى تحري الدقة الكاملة فى المعلومات التى نتناولها حرصا على مصداقية البرنامج لدى المشاهد.
هاني حتحوت يكشف سبب خلاف إعداد برنامج الماتش بسبب أبو تريكة..فيديو
هاني حتحوت يكشف سبب خلاف إعداد برنامج الماتش بسبب أبو تريكة..فيديو
هاني حتحوت يكشف سبب خلاف إعداد برنامج الماتش بسبب أبو تريكة..فيديو
هاني حتحوت يكشف سبب خلاف إعداد برنامج الماتش بسبب أبو تريكة..فيديو
هاني حتحوت يكشف سبب خلاف إعداد برنامج الماتش بسبب أبو تريكة..فيديو
هاني حتحوت يكشف سبب خلاف إعداد برنامج الماتش بسبب أبو تريكة..فيديو
هاني حتحوت يكشف سبب خلاف إعداد برنامج الماتش بسبب أبو تريكة..فيديو
هاني حتحوت يكشف سبب خلاف إعداد برنامج الماتش بسبب أبو تريكة..فيديو
هاني حتحوت يكشف سبب خلاف إعداد برنامج الماتش بسبب أبو تريكة..فيديو
هاني حتحوت يكشف سبب خلاف إعداد برنامج الماتش بسبب أبو تريكة..فيديو

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