محسن عوض الله: مصر أنزه وسيط في الأزمة السورية.. فيديو

أكد الكاتب والباحث الصحفي محسن عوض الله، أن مصر هى الطرف الأنزه للقيام بوساطة ناجحة في سوريا لامتلاكها علاقات متوازنة مع جميع أطراف الأزمة فضلا عن عدم تورطها فى سفك الدم السوري.



وأضاف عوض الله فى مداخلة هاتفية لقناة "روناهي السورية": "في الوقت الذي كانت عواصم عربية تدعم ميليشيات وجماعات لإسقاط نظام الأسد كانت القاهرة تدعو لحل سياسي معتبرة أن اأى تدخل عسكري يعمق الأزمة السورية ولا يحلها وهو ما أثبتت الأيام صحته".



وأشار الي ان مصر تستطيع لعب دور مؤثر فى حل الأزمة السورية فى ظل علاقاتها الجيدة بجميع أطراف الأزمة داخل سوريا أو خارجها، لافتا الى أن مصر تتمتع بقبول لدى جميع اطراف الازمة دون ان يتم احتسابها على معسكر من المعسكرات؛ مضيفا أن علاقات القاهرة مع موسكو ودمشق من جانب وعلاقاتها مع تيارات المعارضة مكنها قبل ذلك من وقف إطلاق النار بريف حمص الشمالي والغوطة الشرقية.



وأكد أن مصر قادرة على تكرار ذلك النجاح وتقريب وجهات النظر بين مجلس سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق فى ظل استعداد الطرفين وقبولهم للدور المصري فضلا عن علاقة القاهرة المميزة بالطرفين، مشيرا الي ان الايام المقبلة قد تحمل أخبارا إيجابية فى هذا الخصوص.