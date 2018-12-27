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وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل جديدة حول تطوير الخدمات الحكومية

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:30 م
صدى البلد
البهى عمرو
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن فكرة الميكنة وتطوير الخدمات الحكومية، تحتاج لبنية أساسية كبيرة وتضافر مجموعة من الجهات مع بعض لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن هناك تعاونا بين وزارتي التخطيط والاتصالات والرقابة الإدارية، تتعاون لعمل البنية المعلوماتية لتطبيق هذا الموضوع.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على ربط البيانات ببعض لتقديم الخدمات للمواطنين، موضحة أن هذا الموضوع يتم العمل عليه من فترة ماضية، واليوم تم توقيع بروتوكولين لميكنة المعلومات بمحافظة الاسكندرية.

وتابعت أن الدولة تستغرق سنوات طويلة لتطبيق هذا الموضوع وكشفت أن البرتغال استغرقت 5 سنوات لعمل هذا الموضوع رغم أن عدد سكان البرتغال 10 ملايين مواطن فقط.

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