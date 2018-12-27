سامى المشد يطالب بتكثيف الجهود لحل مشكلة الكثافة السكانية

أكد الدكتور سامى المشد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تعانى من مشكلة الكثافة السكانية الكبيرة والتى تعود بالسلب على المجتمع.



وتابع المشد فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن عدم تحديد النسل والتواصل فى الانجاب دون وعى يلتهم الجهود التنموية التى تبذلها الدولة على مستوى الصحة والتعليم والاسكان.



وطالب المشد بضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني للتوعية بخطورة الزيادة السكانية.



كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد انتقد ثقافة الإنجاب لدى المواطنين، وذلك خلال الاستماع لفيلم تسجيلي عن سكان العشوائيات في محافظة الإسكندرية، حيث ظهرت سيدة تقول إن لديها 6 أبناء.

