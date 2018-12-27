الغضبان: بنهاية 2018 سنعلن بورسعيد خالية تماما من العشوائيات

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إنه بنهاية عام 2018 سيتم إعلان محافظة بورسعيد خالية تماما من العشوائيات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن المحافظة قامت بتوفير المساكن للمواطنين التي كانت تعيش فى مناطق عشوائية .



وأشار إلى أن المحافظ استطاع القضاء على 4 منطقة عشوائية، وكشف أن النمرس الجديدة مشروع تم على مساحة 16 فدانًا و يقضى على ظاهرة العشوائيات.



وتابع « الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لنا لا يليق أن تستمر بورسعيد بهذا الشكل و نجحنا فى القضاء على العشوائيات.

