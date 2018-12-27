بعد 9 أيام قضاها داخل البئر .. انتشال جثة الشاب الجزائري الذي أثار الرأي العام..فيديو

خرج الشاب الجزائري «عياش محجوبي» في ذلك اليوم مع أخيه لممارسة عملهما في رعاية الأغنام، وعندما حل الليل وانتهى كلٍ منهم من عمله ذهب أخوه إلى المنزل فلم يجده هناك، سأل عنه أبواه لكنهما لم يعلما بمكانه، هرع إلى مكان رعاية الأغنام ليبحث عنه فأخبره عدد من الأطفال الصغار الذين كانوا يلعبون حول بئر "إرتوازي" بأن أخوه سقط في البئر ولازال يصرخ حتى سمعوه.



انتفض أهالي قرية «أم الشمل» بمدينة المسيلة الجزائرية يوم 18 ديسمبر على فاجعة سقوط أحد شباب القرية في بئر إرتوازية والذي كان مغلقًا لعدة سنوات، ولكنه كان مفتوحًا قبل سقوط عياش لسببٍ مجهول، وقد أبلغ الأهالي رجال الحماية المدنية الذين عملوا لـ9 أيام متوالية على إخراجه من ذلك البئر.



"أرجوكم أخرجوني، لا تتركوني هنا" .. كان عياش البالغ من العمر 26 عامًا يصرخ بتلك الكلمات مفزوعًا مما آل إليه مصيره، مما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 9 أيام بهاشتاجات "#انقذوا_عياش" و"#انقذوا_رجل_البئر" كما أطلقوا عليه، واجتمع الجزائريون من كل مكان حول البئر طوال تلك الأيام الباردة للتضامن معه خلال محاولات رجال الحماية المدنية إنقاذه.



وبحسب ما نشرته المواقع الجزائرية فقد استخدمت القوات آلات حفر حديثة للحفر حول البئر الإرتوازي فهو عبارة عن أنبوب اسطواني بقطر 40 سنتيمتر وعمق يصل إلى 30 مترا، مواصلين الحفر حتى يصلوا إلى نقطة وجوده ثم قطع الأنبوب من عند تلك النقطة، ولكن تعثرت جهود إخراجه خلال تلك الأيام بسبب ارتفاع منسوب المياه في محيط البئر.



يقول أبو عياش لصحيفة النهار الجزائرية بأن ابنه لم يعان أي خلل عقلي كما صرح ابن عمه لبعض المواقع وأنه "يصبر ويحتسب أمر ابنه عند الله"، وقد أثارت تلك القضية جدلًا كبيرًا في الرأي العام الجزائري ، وذكرت الحماية المدنية على صفحتها بأنه عندما اقتربوا في إحدى المحاولات من إنقاذ عياش سقط إلى عمق أكبر وفشلت المحاولة.



وقد أظهرت الفيديوهات التي انتشرت حول مواقع التواصل ونقلتها قناة النهار الجزائرية اندلاع الاحتجاجات الشعبية حول البئر بعد وفاة عياش في اليوم السادس، عندما حاول وفد حكومي زيارة مكان الحادثة، فقابله المتضامنون حول البئر بالغضب العارم والرشق بالحجارة لعدم قدرتهم على إنقاذ الشاب المسكين رجل البئر الذي انتقل إلى رحمة الله بعد عذاب طويل في عمق الأرض.



ينشر صدى البلد فيديو انتشال جثة الشاب من البئر بعد العديد من المحاولات التي باءت بالفشل لإنقاذه حيًا.