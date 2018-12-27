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فن

فستان رانيا يوسف المثير للجدل بـ 250 جنيها

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:29 م
صدى البلد
محمد نبيـل
استغل عدد من التجار على وسائل التواصل الإجتماعى الموجة الكبيرة التى لحقت بفستان رانيا يوسف التى ارتدته فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الأربعين.

ونشرت أكثر من صفحة عبر موقع فيسبوك نسخة مقلدة من الفستان المثير للجدل بأسعار تتراوح بين 250 إلى 300 جنيه.

رانيا تشارك خلال الفترة المقبلة بأكثر من عمل سينمائى منهم "دماغ شيطان" أمام باسم سمرة، كما ظهرت فى برنامج الحكاية على شاشة mbc للحديث عن موجة الإنتقادات الأخيرة، كما تصدرت عددا من أغلفة المجلات.
فستان رانيا يوسف المثير للجدل بـ 250 جنيها
فستان رانيا يوسف المثير للجدل بـ 250 جنيها

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