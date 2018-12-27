ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الرقابة المالية: 6.4 مليار جنيه جملة تعويضات تأمين الممتلكات في 11 شهرا

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:35 م
محمد عمران رئيس الهيئة
محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
علياء فوزي
كشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع جملة أقساط التأمينات المحصلة من قطاع تأمينات الممتلكات خلال الفترة يناير – نوفمبر 2018 إلى 12.4 مليار جنيه، مقابل 11.088 مليار جنيه بالفترة المناظرة يناير – نوفمبر 2017، بفارق 1.3 مليار جنيه.

فيما سجلت جملة الأقساط المحصلة من قطاع تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال خلال الفترة المشار إليها 21.052 مليار جنيه مقابل 25.2 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة بفارق 7.1 مليار جنيه.

وسجلت جملة التعويضات المسددة بقطاع تأمينات الممتلكات خلال الفترة يناير – نوفمبر 2018 نحو 6.4 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه بالفترة المناظرة بزيادة قدرها 1.8 مليار جنيه.

وسجلت جملة التعويضات المسددة بقطاع تأمينات الأشخاص خلال الفترة يناير – نوفمبر 2018 نحو 6.204 مليار جنيه مقابل 6.153 مليار جنيه بالفترة المناظرة بزيادة قدرها 51 مليون جنيه.

ترشيحاتنا

فتح باب الحجز لـ 5600 شقة بمشروع سكن مصر في 7 مدن جديدة

الخارجية الفرنسية تصدر بيانا تدين فيه إسرائيل

كأنه امبارح يواصل سيطرته على الأعلى مشاهدة بين المسلسلات

وكيل رمضان صبحي يكشف إمكانية مشاركته مع الأهلى أمام بيراميدز

صبي يعود للحياة بعدما أعلن الأطباء موته.. المفاجأة كانت في بكاء أمه

رسميًا.. الأهلي يضم رمضان صبحي من هدرسفيلد لمدة 6 شهور

قرارات هامة لمجلس إدارة الأهلي في اجتماع اليوم

رسالة رئيس الأهلى السعودي إلى تركى آل شيخ بعد قرار إعفائه

أول جلسة تصوير لـ نانسي عجرم في حملها الثالث

تحت شعار لا تربية ولا تعليم.. طالب يقطع شرح مدرسته بوصلة رقص فى الفصل

عمرو أديب يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ عقب إعفائه من منصبه

سياسي سعودي يكشف لـ صدى البلد أسباب الأوامر الملكية الجديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصمم الأزياء محمد نور في ضيافة صدى البلد.. صور

أمينة الباجوري في ندوة صدى البلد: الغمازات الصناعية تستغرق 10 دقائق.. بلازما الشعر سمعتها سيئة في مصر.. أجهزة الليزر تحتاج لطبيب مختص.. واحذروا عروض فيسبوك..صور

وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور

115 صورة تحكي قصة 115 سنة من عمر المتحف الإسلامي

انطلاق البطولة العربية والإفريقية لكرة السرعة بمشاركة 13 دولة.. صور

فيديو

أحمد حسن عن إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه: الأمور مستقرة فى بيراميدز.. فيديو
تحت شعار لا تربية ولا تعليم.. طالب يقطع شرح مدرسته بوصلة رقص فى الفصل
كيف تساعدين طفلك في الإمتحانات..5 نصائح من لايف كوتش هبة أبو الخير..فيديو
موجز البلد | السياح يحتفون بالسيسي.. قرارات ملكية جديدة بالسعودية.. وبراءة محمد صلاح والخطيب
تامر أمين يطالب محمد صلاح بالرحيل حال انضمام اللاعب الإسرائيلى لـ ليفربول

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟