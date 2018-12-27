مدير أمن القاهرة: دوريات مسلحة وتمشيط دوري للمفرقعات لتأمين 262 كنيسة

استعرض قيادات مديرية أمن القاهرة الاستعدادات والخطة النهائية لتأمين أعياد الميلاد المجيدة واحتفالات المواطنين بالكريسماس. واستهدفت الخطة السيطرة على أي أعمال من شأنها تعكير الصفو العام للمواطنين، فيما عززت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من تواجدها بمحيط 262 كنيسة وتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية المطلوبة، فضلًا عن قيام خبراء المفرقعات بتمشيطها بالكامل على مدار الساعة.



واجتمع اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة مع القيادات الامنية بالمديرية لاستعراض دور كل منهم ونقل تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لهم وللضباط المكلفين بالتأمين ، وأكد اللواء منصور أنه تم التنسيق بين كافة القطاعات بالمديرية، لتأمين الاحتفالات ورفع درجة الاستعداد القصوى.



وأوضح منصور خلال الاجتماع أن أجهزة الأمن بالقاهرة عززت من تواجدها بمحيط 262 كنيسة وقامت بتأمينها على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة لمواجهة أي أعمال عنف أو شغب قد تحدث، مؤكدًا أنه سيتم التصدي بمنتهى الحسم والحزم لأي أفعال خارجة على القانون ، فيما تم الدفع بقوات الانتشار السريع والدوريات المسلحة التي ستجوب جميع شوارع وميادين القاهرة لمواجهة أي أعمال عنف قد تحدث ولبث الطمأنينة في نفوس المواطنين .



فيما أتمت إدارة المفرقعات بالقاهرة استعداداتها للاحتفالات وقامت بتمشيط جميع مقرات الكنائس، وتم وضع خبير مفرقعات في كل كنيسة، لمواجهة أية أحداث طارئة أو العثور على أي أجسام غريبة بالقرب منها ، كما استعدت قوات الحماية المدنية لمواجهة أي بلاغات بحدوث حرائق في أي مكان خاصة مع إلغاء الراحات لجميع القيادات والأفراد وبذل الجهود اللازمة لمواجهة الأحداث الطارئة.



كما وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة خطة مرورية بالتنسيق مع محافظة القاهرة والأحياء وقام رجال المرور برفع السيارات المتروكة بمحيط دور العبادة وتجهيز أوناش موزعة على القطاعات الشرطية، إضافة إلى توزيع سدادات المرور على جميع الكنائس لعمل حرم آمن للإخوة الأقباط .