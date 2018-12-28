وزيرة الثقافة توزع جوائز الحفل السنوى ليوم المترجم.. صور

بدأ حفل ختام فعاليات "يوم المترجم العالمي" بالمركز القومي للترجمة بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور أنور مغيث مدير المركز.



وكرمت وزيرة الثقافة المترجم اللبناني الدكتور جورج كتورة؛ والمترجم محمد الخولي، كما تقدم الوزيرة جوائز رفاعة الطهطاوي وجائزة الترجمة العلمية وجائزة الشباب.



وعرض المركز فيلما تسجيليا عن إنجازات المركز خلال السنوات الماضية.



يذكر أن المركز القومي للترجمة يقيم اليوم الخميس احتفالية "يوم المترجم.. مرور مائة عام على ثورة 1919"، ويكرم الدكتور جورج كتورة والمترجم محمد الخولي؛ كما يشهد الحفل تسليم جائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة المترجم شوقي جلال؛ وجائزة الشباب للترجمة للفائز عبدالرحمن مجدي إبراهيم؛ وجائزة الترجمة العلمية التي فاز بها رجب السيد.