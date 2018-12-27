الإسكان: مياه الشرب تخضع لإشراف كامل من 5 جهات رسمية

قال المهندس طارق الرفاعي، مساعد وزير الإسكان لشئون المرافق، إن أي نقطة مياه شرب منتجة تخضع لإشراف كامل من 5 جهات، حتي تصل للمواطن بشكل سليم وصحي دون أي أضرار أو هدر.



وأكد مساعد وزير الإسكان، أن الـ 5 جهات التى تتابع منظومة مياه الشرب، تشمل: وزارة الموارد المائية والري، الصحة، والبيئة بالإضافة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والتي تعمل على توزيع المياه وصيانة مواسير الصرف الصحي ، مضيفا أن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف يقوم بأعمال الرقابة والإشراف على كافة الأعمال.



وأضاف الرفاعي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن جهاز تنظيم مياه الشرب يقوم على تنظيم المحطات الحكومية أو الخاصة في بعض الحالات، حيث تقوم بعض المصانع بإنتاج محطات مياه وصرف صحي خاصة بها تبعا لمواصفات محددة.



