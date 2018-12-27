توفيق عكاشة: السيسي شايف اللي إحنا مش شايفينه.. فيديو

أثنى الإعلامي توفيق عكاشة؛ على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنويع مصادر الأسلحة وامتلاك مصر لأنواع مختلفة.



وتابع عكاشة خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»،: «الرئيس السيسي كان شايف اللي إحنا مش شايفينه .. والمنطقة العربية بها مناطق تعد بؤرا للصراع، ولهذا لابد أن يكون الجيش المصري لديه كل أنواع الأسلحة».



وأشار عكاشة إلى أن مصر تمتلك رئيسا يعلم طبيعة المنطقة حوله صفقات التسليح المصرية هدفها تأمين الأمن القومي.