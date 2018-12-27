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مرأة

تعرفي على أعراض تنذر بالإصابة بالجلطة لدى النساء

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:58 م
صدى البلد
ريهام قدري
قدم المركز المصري لتشخيص القلب والأوعية الدموية طرق التعرف على الأعراض التي تسبب الإصابة بالجلطة للنساء؛ لأنها تكون عبارة عن غثيان وألم في منطقة الظهر، وعدم القدرة على التنفّس بشكل طبيعيّ، وإحساس باضطرابات في الجهاز الهضمي كالمعدة .

ويمكن أن تظهر العلامات التالية أيضًا وهي كالتالي:

1- خدر وضعف في مناطق مختلفة من الجسم كالوجه أو الساقين أو الذراعين.
2- الإحساس بدوخة دون وجود أسباب واضحة.
3- عدم القدرة على الرؤية بشكل واضح، بعين واحدة أو بالعينين.
4- فقدان التوازن والتعرض للسقوط المتكرّر وغير المفسّر.
5- عسر البلع.
6- وجع شديد في الرأس.
7- ارتباك وقلق

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