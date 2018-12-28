الرئيس السيسى ينتقد ثقافة الإنجاب.. شاكر: الزيادة السكانية تلتهم جهود التنمية التى تبذلها الدولة.. و برلمانى يطالب بتكثيف الجهود لتحديد النسل

الرئيس السيسى ينتقد ثقافة الإنجاب لدى المواطنين

سامى المشد يطالب بتكثيف الجهود لتحديد النسل

إليزابيث شاكر: الزيادة السكانية تلتهم جهود التنمية التى تبذلها الدولة



انتقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثقافة الإنجاب لدى المواطنين، وذلك خلال الاستماع لفيلم تسجيلي عن سكان العشوائيات في محافظة الإسكندرية، حيث ظهرت سيدة تقول إن لديها 6 أبناء خلال افتتاح مشروع غيط العنب، قائلا:" بقول لكل أسرة، انتي بتقولي أنا عندي 6 يناموا فين؟ وهقولك انتي بردوا مش تفكري قبل ما تجيبي الستة هتنيميهم فين، إحنا بنحل مسألة، لكن كلنا لازم نقف ونعرف انت عملت في نفسك كده ليه ؟".



وتابع الرئيس السيسي، قائلا "في حد يقولى متعملهمش..مقدرش..لازم نعمل ليهم..بس بقولهم معقول وانت بتحكي الحكاية بتتكلم وكأن أنا اللي مقصر في حقك أو الدولة اللي مقصرة، لا والله انت اللي مقصر في حق نفسك، بقى أنت قاعد في أوضة تجيب أربعة تأكلهم إزاي وتعلمهم إزاي.. واحد يقولي بلاش الكلام ده خلي الناس تحبك، ربنا مطلع عليا".



وفى هذا الصدد أكد الدكتور سامى المشد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تعانى من مشكلة الكثافة السكانية الكبيرة والتى تعود بالسلب على المجتمع.



وتابع المشد فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن عدم تحديد النسل والتواصل فى الإنجاب دون وعي يلتهم الجهود التنموية التى تبذلها الدولة على مستوى الصحة والتعليم والاسكان.



وطالب المشد بضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني للتوعية بخطورة الزيادة السكانية.



ومن جانبها أوضحت النائبة إليزابيث شاكر عضو مجلس النواب، أن الزيادة السكانية قضية رئيسية يجب أن مواجهتها بكل قوة من قبل كافة مؤسسات الدولة الصحية والتعليمية إضافة إلى المؤسسات الدينية لأن من أهم المعتقدات الراسخة تنظيم الأسرة يخالف الشريعة.



وأوضحت شاكر خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن الزيادة السكانية تهدد الطفل والأسرة والمجتمع، موضحه إن الطفل أو الطفلين يتلقون رعاية متكاملة أفضل من الرعاية التي يتلقاها أطفال عدة فى نفس الأسرة.



وتابعت:" الأسرة التي ترعى طفل واحد أو طفلين إيضا لا ترهق فى مستلزمات الحياة مثلما ترهق الأسرة التى بها عدد كبير من الأطفال، أما بالنسبة للمجتمع فيتأثر بالزيادة السكانية من جوانب عدة أهمها التهام مجهودات التنمية التى تقيمها الدولة".



