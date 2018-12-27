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ديني

تعرف على نصيحة شيخ الأزهر لمستشاره خلال أدائهما مناسك العمرة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:53 م
صدى البلد
محمد شحتة
كشف المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، عن النصيحة التي أسداها له فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، داخل الحرم النبوي، بعدما طلب من فضيلته أن يسدي له نصيحة أثناء أدائهما مناسك العمرة الأسبوع الماضي.

وقال مستشار شيخ الأزهر ، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لقد شرفني ربي بزيارة النبي العدنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وزيارة مقامه الشريف والصلاة بالروضة الشريفة".

وأضاف: " كان توفيقا من الله، أن هذه الزيارة الكريمة بصحبة سيدي الإمام الطيب شيخ الأزهر الشريف، ذلكم العالم الزاهد، الذي يراعي ربه في كل كبيرة وصغيرة في حياته، ودائما يذكر الفقراء والضعفاء ويفكر في أحوالهم ويوصي بالاجتهاد في خدمتهم وتقديم العون لهم".

وتابع مستشار شيخ الأزهر قائلا: "حين طلبت من فضيلته النصيحة ونحن في الحرم النبوي الشريف، أوصاني بالاستمرار في خدمة المظلومين والضعفاء، فهم الوقود الحقيقي إلى النجاح والتوفيق والحفظ في هذه الحياة".
تعرف على نصيحة شيخ الأزهر لمستشاره خلال أدائهما مناسك العمرة
تعرف على نصيحة شيخ الأزهر لمستشاره خلال أدائهما مناسك العمرة

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