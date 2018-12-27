البورصة تخسر 4.1 مليار جنيه الأسبوع الماضي

منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي بخسائر بلغت نحو 1ر4 مليار جنيه ليبلغ راسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 7ر740 مليار جنيه مقابل 8ر744 جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض بلغ نسبته 6ر0 %.



وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي ،حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 17ر1 فى المائة ليسجل مستوى 12984 نقطة



فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنحو 65ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 674 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 86ر0 في المائة ليغلق عند مستوى 1684 نقطة وبالنسبة لمؤشر/إيجي اكس 20/ متعدد الأوزان فقد سجل تراجعا بنحو 2ر0 في المائة ليبلغ مستوى 13085 نقطة.