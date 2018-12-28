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برلمان

الجوهري: يجب وجود ضوابط تحدد مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:59 ص
صدى البلد
القسم السياسى
قال النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشاركة القطاع الخاص في في مشروعات البنية الاساسية للدولة خطوة هامة وإيجابية، ومن شأنها تخفيف الحمل من على كاهل الدولة.

وأكد الجوهري في تصريحاته لـ"صدي البلد" أهمية تحديد الموضوعات والمشروعات التي يشارك فيها القطاع الخاص وذلك للعمل في صالح المواطن ودعمه وعدم رفع أسعار الخدمات المقدمة له.

وطالب عضو البرلمان، بأن يكون لهذه اللجان دور على أرض الواقع ولا تكون كلجان كثيرة اخرى تم تشكيلها ولم يتم الإستفادة منها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،قد أصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لشئون المشاركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتعاون الدولي، وشئون مجلس النواب، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو من يفوضه، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والنقل، والمالية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة.

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