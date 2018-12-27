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خبير عقاري يكشف تفاصيل إنشاء قناة مائية من البحر الأحمر حتى العاصمة الإدارية

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:06 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الخبير العقاري، المهندس هشام الخولي، إنه سيتم إنشاء قناة مائية من البحر الأحمر حتى العاصمة الإدارية بطول 58 كيلومترا.

وأوضح الخولي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية علا شوشة فى برنامج "بيوتنا" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن القناة المائية المقرر إنشاؤها ستبدأ من البحر الأحمر مرورا بالعين السخنة ثم العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الخبير العقاري، إلي أنه سيتم إنشاء عدد من القرى السياحية على جانبي القناة المائية الجديدة وستكون بمثابة مدخل سياحي للعاصمة الإدارية.

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