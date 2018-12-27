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توك شو

أمير عبد الله يغني قارئة الفنجان لـ عبد الحليم.. فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:20 م
صدى البلد
البهى عمرو
أشعل الفنان أمير عبد الله حماس جمهور برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار تقديم الإعلامى تامر أمين وذلك عندما غنى « لما الحظ» وقام بغناء قارئة الفنجان لـ عبد الحليم حافظ، ونال تصفيقا من "أمين" بعد الانتهاء من الغناء.

وأشار تامر أمين الى أن قناة النهار فى الأيام الأخيرة من عام 2018 ستقوم بعرض فقرات غنائية لإسعاد الملايين من الشعب المصري بجانب الفقرات الرئيسية التى تقدم بشكل رئيسي.

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