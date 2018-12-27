حتحوت: هذه مميزات صدى البلد عن بقية الفضائيات.. فيديو

تحدث الإعلامي هاني حتحوت عن الأمور الإيجابية التى وجدها فى قناة صدى البلد ولم تكن فى بعض القنوات الفضائية التى عمل بها من قبل خلال الفترة القليلة الماضية التى عمل بها بالقناة.



وقال "حتحوت" فى ندوة بموقع "صدى البلد":" بدون مجاملة أي مكان عملت فيه كان خطوة لما وصلت إليه حاليا، بمعنى أن كل فترة عملت بها كانت ناجحة وطريقا لما وصلت إليه من تقدم فى العمل الإعلامي".



وأضاف : "لكن هناك اختلافا بطبيعة الحال من جانب المساحة الزمنية المفروضة للبرنامج من أربعة أيام أسبوعيا لمدة ساعتين، مع وجود عدد أكبر من فريق العمل فكانت مساحة جيدة جدا وفرتها لي قناة صدى البلد عن مختلف القنوات الأخرى التى عملت بها".



وأردف:" بالتالي وفرت لي العمل بمجهود أكبر مما عملت به فى السابق ، بجانب توفير كل السبل والدعم من إدارة القناة الى نجاح البرنامج وهذا ما يميز صدى البلد لأنه يعد مكسبا كبيرا جدا للبرنامج ولي شخصيا.