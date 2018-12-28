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التعبئة الوطنية.. ميليشيا جديدة لتأمين أردوغان... قوة امتداد لحركة العمليات الشعبية الخاصة التركية.. هدفها المعلن حماية الرئيس ورجاله

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:01 ص
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
شريف سيد
  • حركة التعبئة الوطنية.. ميليشيا جديدة لحماية أردوغان 
  • ميليشيا أسسها صاحب قوات العمليات الشعبية الخاصة 
  • هدفها المعلن حماية أردوغان والوزراء والنواب ورجال السلطة 

يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ محاولة الانقلاب في عام 2016، حماية حكمه، وذلك عبر الطرق المختلفة من زيادة تسليح إلى سن قوانين، مرورا بعمليات القمع للمعارضين، وضم جميع الهيئات إلى سلطته، وذلك انتهاء بإنشاء جهاز أمني جديد تكون مهمته حماية أردوغان الشخصية.

تعرضت قوات "العمليات الشعبية الخاصة"، والتي أسسها فاتح كايا ، للعديد من الانتقادات العنيفة بسبب وصفها بـ"مليشيات حزب العدالة والتنمية الحاكم"، إلا أن مؤسسها أعلن تأسيس تنظيم جديد من أجل حماية أردوغان.

وكان جهاز العمليات الشعبية الخاصة لجأ إلى التسليح الشخصي لأعضائه، وسياراته المشابهة للشرطة التي كانت تجوب الشوارع وتحدث ذعرًا للمواطنين، وهو ما تسبب في حل هذا الجهاز.

ظهر خلال الأيام القليلة الماضية عودة جديدة لتنظيم تشكيل العمليات الشعبية الخاصة الذي أغلق بتحذير من وزارة الداخلية بعد تأسيسه عقب المحاولة الانقلابية، وأدائه أدوارًا مشبوهة أثناء الانقلاب، هذه المرة تحت ما أسماه فاتح كايا "حركة التعبئة الوطنية".

وفي مارس الماضي أكد كايا أن وزارة الداخلية حذرتهم بخصوص الكيان السابق، لذلك قاموا بحله، قائلا: "تلقينا تحذيرا بشأن تشابه اسم تشكيلنا مع العمليات الخاصة بالشرطة وقوات الدرك، وعلى أثر التحذير قمنا بإغلاق تشكيلنا وفروعه البالغ 46 فرعا كي لا تتضرر بلادنا ونتجنب إثارة نقاشات جدلية مختلفة"، وفق ما نقلته صحيفة "زمان" التركية.

لكن بعد عدة أشهر قليلة، وتحديدًا في أغسطس الماضي أسس نفس الشخص منصة حركة التعبئة الوطنية وترأسها، وبحسب الموقع الإلكتروني للمنصة فإنها تهدف إلى "الوقوف بشجاعة كجسد واحد في وجه التصورات الجائرة بحق الرئيس ورئيس الوزراء والنواب والولاة والبيروقراطيين والقادة والمدراء والتجار والموظفين والكتاب والرياضيين والفنانين والصحفيين والكتاب وعناصر الشرطة والجنود".

وفي أول فضيحة لهذه المجموعة، كشف نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن مدينة إزمير، مراد باكان، عن هذه الفضيحة قائلا: "أصحاب السلطة في الدول التي تتنامى فيها الفاشية يعززون العنف والضغوط لأجل الوصول للقوة المطلقة عبر التنظيمات الميليشياوية مثل: "أصحاب القمصان السوداء في إيطاليا في عهد موسوليني، وأصحاب القمصان البنية في ألمانيا ووحدات الدفاع الشعبية في إيرلندا. الأنظمة التي أسست على هذه الكيانات تسببت في كوارث لأنفسها والعالم، وأسفرت عن أزمات إنسانية راح ضحيتها ملايين الناس".

وأوضح باكان أن تركيا تمتلك قوات إنفاذ القانون، مفيدا أن الكيانات والجمعيات المجهولة المغزى منها زعزعة المجتمع وتدمير مكانة الجمهورية التركية.

يذكر أن كايا، الذي يترأس المنصة وجمعته صور مع أردوغان، سبق أن أعلن في تصريحاته السابقة قتاله في جبل التركمان بسوريا.

وقام أردوغان منذ محاولة الانقلاب في عام 2016 بالعديد من الإجراءات العقابية ضد الجيش التركي، حيث تسببت هذه الإجراءات في تخفيض عدد القوات وقادة الجيش.

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