هاني حتحوت يكشف مثله الأعلى في الوسط الإعلامي.. فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن مثله الأعلى فى الوسط الاعلامي والذي كان سببا فى الظهور على الشاشة الصغيرة لفترة أطول من السابق من خلال برنامج الماتش الذي يذاع على قناة صدى البلد.



وقال «حتحوت» فى ندوة بموقع «صدى البلد»: "مثلي الأعلي ليس شخصا بعينه لكن كل من درّس لي معلومة من أساتذتي في الجامعة وبعد مرحلة الدراسة من الزملاء ورؤسائي فى الأماكن التى عملت بها التى تدربت فيها كلهم أصحاب الفضل علي".



وأضاف: "بجانب استفادتي من كل من يخطأ أمامي من الإعلاميين الكبار بالتأكيد أتعلم من هذا الخطأ وأحاول تفاديه فى المستقبل، كما أن وجود والدي ووالدتي فى حياتي ومساعدتهما لي أضاف لي كثير فى حياتي المهنية، واوجه الشكر لأسطورة الأهلي محمد أبوتريكة الذي استفدت منه في حياتي الإعلامية".