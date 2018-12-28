ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

هاني حتحوت يكشف مثله الأعلى في الوسط الإعلامي.. فيديو

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:28 ص
هاني حتحوت فى ضيافة
هاني حتحوت فى ضيافة صدى البلد
محمد رشاد
كشف الإعلامي هاني حتحوت عن مثله الأعلى فى الوسط الاعلامي والذي كان سببا فى الظهور على الشاشة الصغيرة لفترة أطول من السابق من خلال برنامج الماتش الذي يذاع على قناة صدى البلد.

وقال «حتحوت» فى ندوة بموقع «صدى البلد»: "مثلي الأعلي ليس شخصا بعينه لكن كل من درّس لي معلومة من أساتذتي في الجامعة وبعد مرحلة الدراسة من الزملاء ورؤسائي فى الأماكن التى عملت بها التى تدربت فيها كلهم أصحاب الفضل علي".

وأضاف: "بجانب استفادتي من كل من يخطأ أمامي من الإعلاميين الكبار بالتأكيد أتعلم من هذا الخطأ وأحاول تفاديه فى المستقبل، كما أن وجود والدي ووالدتي فى حياتي ومساعدتهما لي أضاف لي كثير فى حياتي المهنية، واوجه الشكر لأسطورة الأهلي محمد أبوتريكة الذي استفدت منه في حياتي الإعلامية".

ترشيحاتنا

كأنه امبارح يواصل سيطرته على الأعلى مشاهدة بين المسلسلات

خبراء يطلقون مبادرة مصر دولة بحرية لزيادة الدخل القومي من الدولار

عمة وجلابية صعيدي.. ملابس أسقطت سفاح الملاية اللف والخلخال.. نوستالجيا

القرنبيط .. للتخلص من الكرش والدهون

بعد 19 عاما.. الأمل يعود لـ جون عقب معاناته من إلتواء بالعمود الفقري.. صور

نجوم يواسوا كوليبالي بعد تعرضه للعنصرية..أبرزهم صلاح ورونالدو

لهذا السبب.. تناول السبانخ عصير بدلا من طبخها

رد فعل بيراميدز على تعيين تركي آل الشيخ رئيسًا لـ هيئة الترفيه

أحمد حسن: اتحاد الكرة يبالغ في تسعيرة الحكام الأجانب.. فيديو

بلطجية يقتحمون تصوير مسلسل بحر بالأسلحة البيضاء

أمينة الباجوري في ندوة صدى البلد: الغمازات الصناعية تستغرق 10 دقائق.. بلازما الشعر سمعتها سيئة في مصر.. أجهزة الليزر تحتاج لطبيب مختص.. واحذروا عروض فيسبوك..صور

صبي يعود للحياة بعدما أعلن الأطباء موته.. المفاجأة كانت في بكاء أمه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في استفتاء لموقع لبناني..مايا دياب أشيك فنانة عربية لعام 2018 ..صور

مصمم الأزياء محمد نور في ضيافة صدى البلد.. صور

أمينة الباجوري في ندوة صدى البلد: الغمازات الصناعية تستغرق 10 دقائق.. بلازما الشعر سمعتها سيئة في مصر.. أجهزة الليزر تحتاج لطبيب مختص.. واحذروا عروض فيسبوك..صور

وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور

115 صورة تحكي قصة 115 سنة من عمر المتحف الإسلامي

فيديو

شاهد.. أول تعليق لـ بشرى بعد أغنية كوبرا
نادر شوقي: رمضان صبحي في استراحة و 24 ساعة تحدد مصير انتقاله للأهلي.. فيديو
نائب رئيس إنبي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع حمدي فتحي.. فيديو
شريف العريان: مصر تستعد لكسر حاجز الخمس ميداليات أوليمبية في منافسات طوكيو 2020.. فيديو
أحمد حسن: بيراميدز يحلم بلقب الكأس أو الدوري ويبحث عن صفقتين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟