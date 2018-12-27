إسرائيل تعين فريقا لمراقبة الاستثمارات الصينية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن تل أبيب قررت تشكيل فريق يضم عناصر من جهاز الامن العام "الشاباك" وهيئة الأمن القومي ووزارة المالية، من أجل فحص ومراقبة الاستثمارات الأجنبية وخاصة الصينية في مجال البنية التحتية.



وأوضحت القناة العاشرة الإسرائيلية، أن مؤسسا أمنية تخشي من تأثير دخول الاستثمارات الصينية إلى إسرائيل على التعاون مع الولايات المتحدة الامريكية.



وأضافت: أن وزارة المالية تعتقد أن المراقبة والقيود الصارمة قد تؤدي إلى هروب المستثمرين ومن شأنه التشجيع على هجرة العقول.

