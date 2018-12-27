عبد المحسن سلامة: تشكيل لجنة خاصة لتطوير الصحف القومية

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام نقيب الصحفيين، إنه تم مناقشة أهم المشكلات التى تعانى منها الصحف القومية خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم مع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية وتم عرض رؤية مستقبلية على رئيس الوزراء من اجل تطوير الهيئة الوطنية.



وأضاف سلامة، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الجهات المعنية ووزاة المالية والهيئة الوطنية للصحافة تحت إشراف رئاسة الوزراء، لدراسة كافة المشكلات التى تعانى من الصحف القومية وسبل حلها.



وتابع: أن رئيس الوزراء وعد بإيجاد حلول لكافة الموضوعات التى طرحت خلال اجتماع اليوم.