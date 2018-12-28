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برلمان

برلماني: مشاركة القطاع الخاص في المرافق العامة ليست جيدة

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
القسم السياسى
قال النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه لا يوجد مشكلة في مشاركة القطاع الخاص في بعض المشاريع، ولكن مشاركته في المرافق العامة يعد أمر شديد الخطورة ولن ينجم عنه إيجابيات.

وأضاف خليل في تصريحات لـ"صدى البلد" انه في ظل أزمة البطالة وارتفاع الأسعار، ستؤدي مشاركة القطاع الخاص في المرافق العامة إلي ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، وهذا أمر غير مقبول.

وشدد أنه على أن مشاركة القطاع الخاص تكون فى التنفيذ التنفيذ وليس الإدارة ، موضحا أهمية جذب الدولة للاستثمارات وذلك لخلق فرص عمل وحل أزمة البطالة ودفع عجلة التنمية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،قد أصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لشئون المشاركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتعاون الدولي، وشئون مجلس النواب، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو من يفوضه، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والنقل، والمالية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة.

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